الدوري الإسباني.. برشلونة يواصل انطلاقته المتعثرة

تأكدت الانطلاقة السيئة لبرشلونة حامل اللقب في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد خسارته الثانية في خمس مباريات أمام مضيفه غرناطة بهدفين دون مقابل، السبت، في الأندلس، في مباراة خاض فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شوطا واحدا.



فبعد سقوطه افتتاحا على أرض أتلتيك بلباو، ثم تعادله مع أوساسونا في المرحلة الثالثة، خسر برشلونة نقطته الثامنة على أرض غرناطة الصاعد من الدرجة الثانية الذي حقق فوزه الثالث تواليا، وتصدر الترتيب مؤقتا بفارق الاهداف عن كل من إشبيلية الذي يستقبل ريال مدريد الأحد في مباراة قمة، وأتلتيكو مدريد.



وعاد ميسي إلى التمارين الجماعية الأحد الماضي بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الخمس لتشكيلة برشلونة الأساسية في "لا ليغا".



ولا يقتصر تراجع برشلونة على الساحة المحلية، فقد نجا من الخسارة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، حيث كان الفريق الألماني الطرف الأفضل وأهدر ركلة جزاء.



وبدا برشلونة شبحا للفريق الذي هيمن على الليغا في الموسم الماضي، وعاجزا على ملعب الفريق الصاعد من الدرجة الثانية "نويفو لوس كارمينيس".



وتخلف برشلونة باكرا بعد خطأ دفاعي من جونيور فيربو بهدف النيجيري رامون عزيز الذي تابع برأسه في المرمى الخالي كرة عرضية ساقطة فوق الحارس الألماني مارك-أندريه تير-شتيغن في الدقيقة الثانية، فدفع المدرب أرنستو فالفيردي بين الشوطين بميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، واليافع أنسو فاتي (16 عاما) من غينيا بيساو بعد تألقه في المباريات الأخيرة.



وفي ظل بحث برشلونة مع قائده ميسي عن هدف التعادل، حصل المضيف على ركلة جزاء، ترجمها ألفارو فاديو بنجاح في الدقيقة (66).



وهذه أول مرة منذ مايو 2009، يتلقى برشلونة هدفين أو أكثر في أربع مباريات متتالية من الدوري.



ولم ينجح برشلونة في تحقيق الفوز خارج ملعبه في مباراة رسمية منذ أبريل الماضي، ولا يزال عاجزا عن إظهار شخصيه الهجومية المعهودة منذ استقدام الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد بصفقة ضخمة، وكان مجددا دون أفكار أمام فريق كان يتفنن سابقا في تحقيق الانتصارات السهلة في مواجهته.



وقال الأوروغوياني لويس سواريز بعد الخسارة "بكل تأكيد هذه الخسارة تقلقنا كثيرا.. يجب أن ننظر إلى عدة أشياء وننتقد أنفسنا.. من الواضح أنك عندما تتأخر باكرا تصعب عليك الأمور.. السلسة السلبية خارج أرضك مقلقة لنا".



أما مسجل هدف التعزيز فاديو فقال "تدربنا بجهد خلال الأسبوع لمواجهة برشلونة وحصلنا على المكافأة. تعاملنا مع المباراة بهدوء وثقة بالنفس".





