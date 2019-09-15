الدوري الإسباني: برشلونه يسحق فلنسية

واصل أنسو فاتي، مهاجم برشلونة البالغ من العمر 16 عاما، بدايته المذهلة لمشواره مع الفريق الأول بعدما سجل هدفا وصنع آخر في فوز حامل اللقب 5-2 على فلنسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

وسجل فاتي، الذي أصبح أصغر لاعب في برشلونة على الإطلاق يهز الشباك قبل أسبوعين أمام أوساسونا، هدفه الأول باستاد نو كامب، ليمنح برشلونة التقدم بعد أقل من دقيقتين عقب تمريرة من فرينكي دي يونج.

ورد فاتي الهدية لاحقا بعدما انطلق داخل منطقة الجزاء من اليسار قبل أن يمرر إلى الهولندي دي يونج، ليسجل هدفه الأول مع حامل اللقب في الدقيقة السابعة.

وقلص فلنسية، الذي كان يخوض مباراته الأولى بعد إقالة المدرب مارسيلينو وتعيين ألبرت سيلادس، الفارق في نهاية الشوط الأول عن طريق كيفن جاميرو، لكن برشلونة دخل الشوط الثاني بقوة.

ووضع جيرار بيكي، الكرة في الشباك في الدقيقة 51 بعد أن سدد أنطوان جريزمان في القائم، بينما سجل لويس سواريز هدفين بعد مشاركته كبديل وعودته من إصابة تعرض لها في الجولة الافتتاحية للموسم.

وأحرز ماكسي لوبيز، هدفا شرفيا لصالح فلنسية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد برشلونة، الذي لا يزال من دون القائد ليونيل ميسي المصاب، إلى سبع نقاط من أربع مباريات، بينما يملك فلنسية أربع نقاط.

ومني فلنسية بأثقل هزيمة منذ الخسارة 7-صفر في معقل برشلونة في 2016، عندما كان جاري نيفيل يتولى المسؤولية.

وقال سيلادس مدرب الفريق الخاسر "لا يمكن أن ننسى ما حدث في الأيام الأخيرة الماضية.. النتيجة النهائية تؤلمنا كثيرا، لكن يجب أن نتطلع إلى الأمام ونواصل العمل بجدية ونحاول التطور".