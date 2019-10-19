الدوري الإنكليزي.. السيتي يقلص فارق الصدارة

نجح مانشستر سيتي السبت في تقليص الفارق مؤقتا مع المتصدر ليفربول بعد أن حقق فوزا مهما خارج أرضه على كريستال بلاس بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم فريق المدرب الإسباني غوارديولا في حسم المباراة خلال دقيقتين بعد أن سجل غابرييل جيسوس هدف التقدم الأول في الدقيقة 39، وأعقبه هدف ثان عبر دايفيد سيلفا في الدقيقة 41.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن المتصدر ليفربول الذي سيواجه مانشستر يونايتد في ديربي إنكلترا الأحد.

وفي باقي مباريات السبت واصل تشيلسي سلسلة نتائجه الإيجابية بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه نيوكاسل يونايتد (1-0)، فيما تعثر توتنهام مرة أخرى بالتعادل مع ضيفه واتفورد الذي يقبع في المركز الأخير (1-1).