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رياضة

الدوري الإنكليزي.. رقم قياسي جديد

شعار نادي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد أن الموسم الحالي 2018-2019 شهد رقما قياسيا جديدا في الصراع على اللقب الذي تقوده ثلاثة فرق.

وقالت رابطة الدوري على تويتر إنها "المرة الأولى في تاريخ الدوري الممتاز الذي لم تخسر فيه ثلاثة فرق في أول 12 مباراة في الموسم وهي مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي".​

ويتصدر الدوري الإنكليزي حاليا حامل اللقب مانشستر سيتي بـ 32 نقطة يليه بفارق نقطتين ليفربول، فيما يحتل تشيلسي المركز الثالث بـ28 نقطة.

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