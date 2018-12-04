الدوري الإنكليزي.. محرز يسجل للسيتي

واصل فريق مانشستر سيتي الثلاثاء نتائجه الإيجابية بعدما حقق فوزا مهما خارج أرضه على واتفورد بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين السيتي بالفوز لنجمه الجزائري رياض محرز الذي صنع الهدف الأول لزميله ليروي ساني في الدقيقة 40، فيما تكفل هو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51، لكن واتفورد قلص النتيجة عبر عبد الله دوكوري في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز يواصل فريق المدرب بيب غوراديولا تصدره لفرق الدوري بـ 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن الوصيف ليفربول الذي سيلعب الأربعاء أمام بيرنلي.