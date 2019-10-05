الدوري الفرنسي.. سان جرمان يعزز صدارته بالفوز على الوصيف

فاز نادي باريس سان جرمان، السبت، برباعية نظيفة على ضيفه وملاحقه في سلم الترتيب أنجيه، برسم الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

هذه النتيجة، لم تعزز صدارة سان جرمان فحسب، بل خدمت نادي نانت، الذي ارتقى إلى المركز الثاني بعد هزيمة أنجيه أمام النادي الباريسي.

نادي نانت فاز بصعوبة على نيس بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة نفسها.

وسجل أهداف سان جرمان الوافدون الجدد، الإسباني بابلو سارابيا من إشبيلية (13) والأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان الإيطالي، الذي التحق بباريس على سبيل الإعارة (37)، والسنغالي إدريسا غي القادم من إيفرتون الانكليزي (59)، فيما أضاف الرابع النجم البرازيلي نيمار (90).

سان جرمان، أخمد على ملعبه "بارك دي برانس" فورة أنجيه الذي كان يتأخر عنه في المركز الثاني بفارق نقطتين، ورفع رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة.

وعبر مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل عن رضاه من أداء فريقه بالقول "فزنا بأربعة أهداف أمام فريق سجل الكثير من الأهداف في الدوري. ليس من السهل أبدا لعب المباراة الأخيرة من سلسلة طويلة".

وعلق ستيفان مولان مدرب أنجيه على الخسارة بالقول "النتيجة كانت قاسية في الشوط الأول وقد أتينا لإزعاجهم واللعب مع نقاط قوتنا وضعفنا أيضا ونجحنا في ذلك، ومن المؤسف ألا نتمكن من التسجيل في هذا الشوط".