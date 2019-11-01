الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يتلقى هزيمة ثالثة

تعرض فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب للهزيمة الثالثة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد أن أهدر تقدمه خارج أرضه ليخسر بهدفين لهدف أمام ديجون المتعثر يوم الجمعة.

افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 19 قبل أن يسجل ديجون هدفين عبر منير شويعر وجوندر كاديز لينتزع فوزا مستحقا.

ويحتفظ سان جيرمان بالصدارة برصيد 27 نقطة من 12 مباراة بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه نانت الذي يحل ضيفا على بوردو يوم الأحد.

ويملك ديجون 12 نقطة ويقبع في المركز 18 بعد أن بدأ اللقاء وهو في المركز الأخير.