الدوري الفرنسي.. نيمار ينتزع الفوز لباريس سان جيرمان

انتزع النجم البرازيلي نيمار هدف الفوز لفريقه باريس سان جرمان حامل اللقب بقيادته على مضيفه بوردو، السبت، في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومن تمريرة حاسمة من البديل كيليان مبابين سجل نيمار هدف الفوز للنادي الباريسي في الدقيقة 70 في أول مباراة لهما معا منذ نهائي كأس فرنسا الذي خسره باريس سان جرمان أمام رين في أبريل الماضي.



وهي المباراة الثالثة التي يحسم نيمار نتيجتها لصالح باريس سان جرمان بهدف قاتل بعد الأولى أمام ستراسبورغ، والثانية أمام ليون.



وعوض باريس سان جرمان خسارته أمام ضيفه رينس بهدفين نظيفين في المرحلة الماضية وحقق فوزه السادس هذا الموسم رافعا رصيده إلى 18 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطتين أمام نانت الذي انتزعها لثلاث ساعات عقب فوزه على ليون بهدف نظيف.



وجلس مبابي على مقاعد البدلاء لعودته للتو إلى الملاعب بعد إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها في مباراة ضد تولوز في 25 أغسطس الماضي، قبل أن يدفع به المدرب الألماني توماس توخل في الدقيقة 60 مكان الإسباني بابلو سارابيا.



ولم يتأخر مبابي في ترك بصمته في المباراة، وتحديدا بعد عشر دقائق من دخوله، حيث استغل كرة قطعها السنغالي إدريسا غايي في منتصف الملعب وانطلق بسرعة في الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل أن يمررها عرضية زاحفة إلى نيمار غير المراقب فتابعها الأخير بيمناه داخل المرمى الخالي.