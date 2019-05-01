الدوري المصري.. الأهلي يتساوى مع المتصدر

انتزع الأهلي حامل اللقب فوزا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من مضيفه طلائع الجيش (2-1) في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء ضمن مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم، ما جعله يتساوى بالنقاط مع المتصدر بيراميدز.

وسجل للأهلي المغربي وليد أزارو (45+1) والتونسي علي معلول (90)، بينما سجل لطلائع اسلام جمال (55) من ركلة جزاء.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني متساويا مع بيراميدز المتصدر، علما بأن للأهلي مباراتين مؤجلتين.

وهيمن الأهلي على الشوط الأول بفضل تألق صالح جمعة، إضافة إلى تحركات الوسط والهجوم، في مقابل تراجع دفاعي للاعبي طلائع الجيش.

وحرم القائم الأيمن لمرمى طلائع الجيش صالح جمعة من إحراز هدف التقدم بتصديه لتسديدته في الدقيقة الخامسة والعشرين. وقبل نهاية الشوط بثلاث دقائق، سدد الأنغولي جيرالدو كوستا مهاجم الأهلي كرة أبعدها أحمد سمير مدافع الجيش من على خط المرمى إلى ركنية، قبل أن يتصدى الحارس محمد بسام حارس لتسديدة حمدي فتحي (44)، وصولا الى هدف التقدم الذي سجله أزارو مستغلا تمريرة جيرالدو لحظة خروج الحارس (45+1).

وتخلى لاعبو طلائع الجيش في الشوط الثاني عن حذرهم الدفاعي، ونجحوا في إدراك التعادل بعدما انتزع مصطفى محمد رطلة جزاء انبرى لها إسلام جمال وسددها على يسار محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 63، تصدى بسام لركلة جزاء نفذها معلول، قبل عشر دقائق من طرد الحكم لاعب الطلائع السنغالي تالا نداي لنيله الإنذار الثاني.

واستغل الأهلي النقص العددي وسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني بتسديدة قوية من معلول على يسار حارس الطلائع