الديمقراطيون يتجهزون للرد على تقرير مولر

أجرت قيادات الحزب الديمقراطي في الكونغرس عدة اتصالات هاتفية شملت 120 عضوا في مجلس النواب مساء السبت لإعادة ترتيب صفوف الحزب للرد على ملخص تقرير المستشار الخاص روبرت مولر والذي يتوقع أن يتم تسليم نسخة منه للكونغرس قريبا.

وطالب الديمقراطيون بالشفافية الكاملة وإعلان نص التقرير للعامة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي إنها سترفض أي نوع من الإحاطة السرية حول التقرير وإنه يجب تقديم المعلومات إلى الكونغرس بطريقة تسمح للمشرعين بمناقشتها علانية.

وأضافت بيلوسي إن الشعب الأميركي "يستحق الحقيقة"، موضحة أن عرض جزء من التقرير "غير كاف".