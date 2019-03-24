الديمقراطيون يردون على تقرير مولر

سارع زعيما الحزب الديمقراطي في الكونغرس إلى المطالبة بنشر تحقيق روبرت مولر حول قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016 "كاملا".

وأشاروا إلى أن وزير العدل ليس "مراقبا محايدا" كي يعتمد على الملخص الذي أعده.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك إن "رسالة وزير العدل بار تطرح أسئلة بقدر ما تقدم أجوبة".

وأضاف البيان أن "من الملح أن ينشر التقرير كاملا وكل الوثائق المتعلقة به"، مشيرين إلى أن مولر لم يبرئ الرئيس دونالد ترامب من تهمة عرقلة سير العدالة.

بدوره قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر لشبكة "سي أن أن" "نعلم أن هناك تواطؤا"، مضيفا "لا نعلم لم لا توجد توصية بتوجيه اتهامات".

وقال شيف إن الكونغرس سيطلب أولا ببساطة نشر التقرير كاملا، لكنه مستعد لاستخدام سلطته في الاستدعاء أو "الملاحقة أمام القضاء إذا اقتضى الأمر من أجل الحصول على المعلومات".

وخلال التحقيق وجه مولر اتهامات إلى 34 فردا بينهم ستة مقربين من الرئيس هم المدير السابق لحملته بول مانافورت ومساعده ريك غيتس ومايكل فلين مستشار ترامب السابق للأمن القومي ومايكل كوهين محامي ترامب السابق وجورج بابادوبولوس مستشاره الدبلوماسي السابق ورودجر ستون مستشاره السابق وصديقه القديم.

وقد دين خمسة منهم بجرائم مختلفة، فيما لم يتهم أي منهم بالتآمر للتواطؤ مع الروس.