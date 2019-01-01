خطة لإنهاء الإغلاق الحكومي

كشف الديمقراطيون في مجلس النواب عن حزمة مشاريع قوانين من شأنها إعادة فتح الحكومة الفيدرالية دون الموافقة على تمويل الجدار الحدودي الذي دعا الرئيس دونالد ترامب إلى بنائه على الحدود مع المكسيك.

ويستعد مجلس النواب إلى التصويت حال انعقاد الكونغرس يوم الخميس، في واحدة من النشاطات الأولى بعد أن تولى الديمقراطيون السيطرة على المجلس، بحسب ما أفاد به أحد مساعدي عضو في المجلس تحدث لوكالة أسوشييتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول الحديث عن الخطة.



وكان ترامب قد قال لشبكة فوكس نيوز إنه "مستعد، وراغب وقادر" على التفاوض، إلا أنه أضاف "يجب أن يكون لدينا أمن على الحدود وأن الجدار جزء كبير من أمن الحدود".

