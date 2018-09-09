الدين الخارجي لمصر يقترب من 93 مليار دولار

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وأشار في مقابلة مع صحيفة الوطن المصرية إلى أن الدين ارتفع من مستوى 88.2 مليار في نهاية آذار/ مارس ليقترب من 93 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2 في المئة بنهاية السنة المالية 2017-2018.

وتبدأ السنة المالية المصرية في أول تموز/ يوليو وتنتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي.

وعزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق".

وكان الدين الخارجي لمصر 79.02 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2017.