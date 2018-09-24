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تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي لمواجهة المجاعات

التحرك المبكر لمواجهة المجاعات قد ينقذ العديد من الأرواح

أعلن البنك الدولي إطلاق شراكة "غير مسبوقة" مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية وشركات عالمية تهدف إلى الحيلولة دون وقوع مجاعات في المستقبل.

وتركز الخطوة الجديدة التي تشارك فيها شركات ميكروسوفت وغوغل وأمازون على استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بأزمات الأمن الغذائي المتفاقمة في الوقت المناسب.

ووفقا للبنك الدولي فإن هذه التنبؤات ستساعد في توجيه وتشجيع متخذي القرار على الاستجابة والتحرك المبكر للوقاية من المجاعات في المستقبل، بعد أن كانت الاستجابات لهذه الأحداث تأتي في الغالب بعد فوات الأوان.

وقال البنك إن التحرك المبكر قد ينقذ الكثير من الأرواح، ويخفض تكاليف المساعدات الإنسانية بما يصل إلى 30 في المئة.

وسيتم تطبيق آلية مكافحة المجاعة على مجموعة صغيرة من البلدان المحرومة وتتسع تدريجيا لتصل في نهاية المطاف إلى تحقيق تغطية على مستوى العالم.

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