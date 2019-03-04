خبير: الذكاء الاصطناعي يجعل الطب أكثر إنسانية

ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في الطب؟ هل يقضي على العلاقة بين الطبيب والمريض؟ كيف ستتأثر خصوصية المرضى؟

طبيب أمراض القلب الأميركي إيريك توبول يرى أن الذكاء الاصطناعي سيحسن من دقة التشخيص ومن التعامل مع الأمراض، بل وأنه سيعيد التعاطف لمجال الرعاية الصحية.

توبول صاحب كتاب "كيف يجعل الذكاء الاصطناعي الرعاية الصحية أمرا إنسانيا من جديد"، يقول لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "هناك طرقا عدة يمكن من خلالها تعزيز الإنسانية باستخدام الذكاء الاصطناعي ... الفكرة هي في هبة الوقت ... وليس فقط (وقت) قراءة صور الأشعة أو الشرائح المعملية".

ويشرح الطبيب الأميركي أن تحليل البيانات الذي يوفره الذكاء الاصطناعي سيجعل من علاج المريض تجربة أكثر شخصية.

وردا على سؤال حول التخصصات والمهام التي يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي فيها، يوضح توبول أنه "مثالي في أي شيء له نمط، كالأشعة والمسوح الطبية والتخاطب".

ويعمل توبول مستشارا لشركتي "فيريلي لايف ساينسز" الأميركية و"فوكسل كلاود" الصينية اللتين تعملان في مجال الذكاء الاصطناعي الصحي.

ويواجه عمل هذه الشركات مخاوف من المرضى بشأن الحفاظ على خصوصيتهم في ظل مشاركة بياناتهم. ويقول توبول إن المخاوف بشأن الخصوصية والأمن أمر بديهي، مقترحا أن امتلاك المرضى لبياناتهم سيسمح بحمايتها بإضافة ما ينتج عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي إليها.