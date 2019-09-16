ترامب: مسؤولون يزورون السعودية قريبا لبحث الملف الإيراني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إن وزير خارجية بلاده ومسؤولين آخرين سيزورون السعودية قريبا لبحث الملف الإيراني.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، "سنكشف قريبا مصدر الهجوم على المنشآت النفطية السعودية."

وقال ترامب إن "الولايات المتحدة أكثر استعدادا من أي دولة في التاريخ، لكننا نحاول تفادي النزاع مع إيران."

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الاثنين، إنه اتصل بولي العهد السعودي ووزير الدفاع العراقي لبحث الهجمات على "أرامكو" في السعودية.

وأضاف إسبر أن "القوات المسلحة الأميركية تعمل مع وكالات أخرى للتعامل مع هجمات أرامكو والدفاع عن النظام العالمي الذي تخرقه طهران".

وكان وزير الطاقة الأميركي ريك بيري قد أدان الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو، خلال كلمة له في مؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق الاثنين، بأن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن ستساعد حلفاءها في المنطقة.

وأضاف ترامب في تغريدة قائلا: "بما أننا خلال السنوات القليلة الماضية حققنا نجاحا كبيرا في مجال الطاقة، ونحن مصدر خالص للطاقة، وأصبحنا الآن المنتج الأول للطاقة في العالم، لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الواقع لدينا هناك عدد قليل جدا من ناقلات النفط، لكننا سنساعد حلفاءنا".

ونفى الرئيس الأميركي تقارير تفيد باستعداده للقاء الرئيس الإيراني بدون شروط، وأضاف إن الأمر "غير صحيح".

وقال ترامب إن إمدادات النفط السعودية هوجمت، ونحن "على أهبة الاستعداد" وهناك سبب يدفعنا للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة عمن يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وبأي شروط سنواصل العمل".

وقال مايك شورت كبير موظفي نائب الرئيس الأميركي من جهته إن حديث ترامب عن أن الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" لا يعني بالضرورة للإشارة إلى عمل عسكري، موضحا أن المقصود هو أنها أصبحت في مأمن من صدمات نقص الإمدادات النفطية.

وأضاف شورت أن الوضع مختلف عن انقطاع الإمدادات في السبعينيات وفي عام 1990 بعد غزو الكويت لأن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم.

وأشار شورت إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيكشف أدلة تؤكد تورط إيران في الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية.