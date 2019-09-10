تفاعل واسع لصورة صاعقة تضرب قرب طائرة الرئيس الأميركي

لحظات بسيطة عقب وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مدينة هافلوك بولاية كارولينا الشمالية الاثنين، ضربت صاعقة رعدية أرضية المهبط بالقرب من الطائرة.

وقد التقط الصورة طاقم تصوير بشبكة "سي أن أن" والذي يشمل المنتج ستيف براسك، الذي نشر الصورة على تويتر لتشهد تفاعلا واسعا من جانب المغردين، بل من الرئيس ترامب نفسه.

وأرفق براسك التغريدة بقوله: "هذه كانت صاعقة خلف طائرة إير فورس وان (الطائرة الرئاسية) بعد وصولها بوقت قصير".

وأضاف براسك أن "الرئيس ترامب اضطر لإلغاء جولته المخططة للتحقق من أضرار إعصار دوريان بسبب العواصف الرعدية في فايتفيل في ولاية كارولينا الشمالية".

من جانبه، قام الرئيس ترامب بنشر الصورة عبر صفحته قائلا: "أثناء مغادرة مطار تشيري بوينت التابع للمارينز في ولاية كارولينا الشمالية باتجاه مدينة فايتفيل، هذا مذهل".

واتجه ترامب إلى تجمع انتخابي في فايتفيل بولاية كارولاينا الشمالية لدعم المرشح الجمهوري السناتور دان بيشوب، في انتخابات خاصة تجري الثلاثاء.