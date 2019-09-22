Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
الشرق الأوسط

الرئيس الإسرائيلي يبدأ محادثات تشكيل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي يتوسط نتنياهو وغانتس

عرض التعليقات

وسط حالة من الجمود بعد انتخابات الكنيست، يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأحد، مشاوراته التي تستمر يومين مع جميع الأحزاب المنتخبة قبل اتخاذ قرار بشأن تعيين رئيس الوزراء.

ويبدأ ريفلين الاستماع لتوصيات الأحزاب المختلفة في مقر إقامته.

ويتولى الرئيس الشرفي إلى حد كبير مهمة اختيار السياسي الذي يحظى بأفضل فرصة لتشكيل ائتلاف مستقر.

وعادة ما يكون ذلك إجراء شكليا، لكن هذه المرة يلعب ريفلين دورا رئيسيا بعد نتيجة انتخابات متقاربة.

/**/ /**/ /**/ صورة مركبة تجمع غانتس وليبرمان ونتانياهو
على صلة

إسرائيل.. نتائج الانتخابات تنذر بفترة جمود سياسي


في انتخابات الأسبوع الماضي، فاز حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس بإجمالي 33 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، بينما حصل حزب الليكود المحافظ، بزعامة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، على 31 مقعدا.

ولا يمكن لأي منهما تشكيل تحالف أغلبية مع حلفائه الأصغر التقليديين.

/**/ /**/ /**/ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه بيني غانتس
على صلة

غانتس يعلن رغبته في رئاسة حكومة الوحدة في إسرائيل

ويبدو أن الحل الوسط يتمثل في شكل من أشكال حكومة الوحدة بين الاثنين، بالرغم من أن كليهما يصران على رئاسة الحكومة.

تعليقات فيسبوك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG