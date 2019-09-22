الرئيس الإسرائيلي يبدأ محادثات تشكيل الحكومة

وسط حالة من الجمود بعد انتخابات الكنيست، يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأحد، مشاوراته التي تستمر يومين مع جميع الأحزاب المنتخبة قبل اتخاذ قرار بشأن تعيين رئيس الوزراء.



ويبدأ ريفلين الاستماع لتوصيات الأحزاب المختلفة في مقر إقامته.



ويتولى الرئيس الشرفي إلى حد كبير مهمة اختيار السياسي الذي يحظى بأفضل فرصة لتشكيل ائتلاف مستقر.



وعادة ما يكون ذلك إجراء شكليا، لكن هذه المرة يلعب ريفلين دورا رئيسيا بعد نتيجة انتخابات متقاربة.



في انتخابات الأسبوع الماضي، فاز حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس بإجمالي 33 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، بينما حصل حزب الليكود المحافظ، بزعامة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، على 31 مقعدا.



ولا يمكن لأي منهما تشكيل تحالف أغلبية مع حلفائه الأصغر التقليديين.

ويبدو أن الحل الوسط يتمثل في شكل من أشكال حكومة الوحدة بين الاثنين، بالرغم من أن كليهما يصران على رئاسة الحكومة.