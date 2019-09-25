الرئيس الإسرائيلي يكلف نتانياهو تشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، بنيامين نتانياهو تشكيل حكومة جديدة، داعيا الكنيست إلى توفير الظروف لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها.

وقال ريفلين في مؤتمر صحافي مع نتانياهو، إن 55 عضوا في البرلمان أعربوا عن تأييدهم لنتانياهو.

وعقد الرئيس الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء اجتماعا مع كل من نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس اللذين حققا نتيجة متقاربة في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأسبوع الماضي.

وسيكون لدى رئيس الوزراء المكلف مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة مع إمكان تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين. وفي حال أخفق في تحقيق ذلك، يمكن لريفلين أن يكلف شخصية أخرى.

وبحسب النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي أعلنت الأربعاء، فإن حزب الليكود برئاسة نتانياهو فاز بمقعد إضافي، فيما خسر حزب يهوديت هتوراة المتحالف مع نتانياهو مقعدا.

وبذلك يكون الليكود قد حصل على 32 مقعدا في الكنيست، مقابل 33 مقعدا لتحالف "أزرق أبيض" برئاسة غانتس من أصل 120 مقعدا.

ويرتقب أن يواجه نتانياهو "مهمة قد تكون مستحيلة" لتشكيل حكومة وحدة، وفق المراقبين. وحصل نتانياهو على تأييد 55 نائبا لتشكيل ائتلاف، فيما نال غانتس تأييد 54 نائبا.

وأعلنت الأحزاب العربية الإسرائيلية التي حصلت على 13 مقعدا، توصيتها بدعم غانتس لترؤس الحكومة المقبلة، أملا بإنهاء الحكم الطويل لنتانياهو.