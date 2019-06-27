مستشار الرئيس التونسي ينفي وفاة السبسي.. ويكشف حالته الصحية

نفى نور الدين بن نتيشة المستشار الأول للرئيس التونسي، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عن وفاة الباجي قايد السبسي، الخميس.

وأكد المستشار في تصريح لقناة الحرة أن حالة الرئيس الصحية مستقرة والخطر زال.

وكان المستشار الرئاسي فراس قفراش، قد قال إن حالة السبسي حرجة بعد نقله إلى المستشفى على أثر إصابته بوعكة صحية حادة.

وعاد ليقول في تدوينة أخرى على فيسبوك "الرجاء عدم الانسياق وراء الإشاعات.. حالة الرئيس مستقرة".

وكانت الرئاسة قد قالت في بيان إن حالة السبسي البالغ من العمر ٩٢ عام، استوجبت نقله الخميس إلى المستشفى العسكري في العاصمة.

يشار إلى أن السبسي كان قد أجرى فحوصات طبية الجمعة الماضية إثر "وعكة خفيفة وعادية" بالمستشفى العسكري في العاصمة.

وتزامن نقل السبسي إلى المستشفى مع تعرض العاصمة تونس لعمليتين انتحاريتين أسفرتا عن قتيل على الأقل وجرحى.