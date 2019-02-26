البشير يغير قادة عسكريين

قالت وزارة الدفاع السودانية إن الرئيس عمر حسن البشير أجرى الثلاثاء تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين وذلك بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في أرجاء البلاد.

وعين البشير الفريق أول عصام الدين مبارك وزيرا للدولة في وزارة الدفاع، وهو منصب جديد.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أن الاحتجاجات تحولت إلى تظاهرات ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود ودعوات لاستقالته.

وأعلن الرئيس السوداني الاثنين حظر التجمعات غير المرخص لها وفرض سلسلة إجراءات أخرى في إطار حالة الطوارئ.