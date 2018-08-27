الرئيس العراقي يدعو البرلمان للانعقاد الاثنين المقبل

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين المقبل (3 أيلول/سبتمبر).

وقال بيان صحافي صادر عن مكتب معصوم إن مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النهائية لمجلس النواب للدورة الرابعة يستوجب دعوة مجلس النواب خلال 15 يوما من المصادقة على الانتخابات.

وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

وتنتظر الساحة السياسية العراقية حسم التفاهمات بين القوى لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه.

كما سيتبع ذلك بفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً لتشكيل الحكومة.