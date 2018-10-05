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العراق

الرئيس العراقي يهاتف ناديا مراد      

الرئيس العراقي برهم صالح

هنأ الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح الناشطة الأيزيدية ناديا مراد التي تعرضت للعبودية الجنسية من قبل تنظيم داعش، بعد نيلها جائزة نوبل للسلام الجمعة، معتبرا ذلك تكريما للعراق.

وقال صالح في تغريدة عبر حسابه إنه تحدث هاتفيا مع مراد، معتبرا أن الأمر تكريم لـ"صمود وكفاح العراقيين".

وفازت مراد الجمعة بالجائزة، مناصفة مع دينيس مكويغي، الطبيب النسائي الذي يعالج ضحايا الاغتصاب في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

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