الرئيس العراقي يهاتف ناديا مراد      

هنأ الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح الناشطة الأيزيدية ناديا مراد التي تعرضت للعبودية الجنسية من قبل تنظيم داعش، بعد نيلها جائزة نوبل للسلام الجمعة، معتبرا ذلك تكريما للعراق.

وقال صالح في تغريدة عبر حسابه إنه تحدث هاتفيا مع مراد، معتبرا أن الأمر تكريم لـ"صمود وكفاح العراقيين".

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تحدثتُ هاتفيا الان مع العزيزة نادية مراد،وباركتُ لها نيلها جائزة نوبل للسلام. فتكريم نادية تُجَسِد إقرار العالم بماساة الايزيدين وكل ضحايا الارهاب والتكفير في العراق،وتقدير لشجاعتها ومثابرتها في الدفاع عن الحقوق المغتصبة، وانه تكريم لكفاح وصمود العراقيين في مواجهة الارهاب والتطرف pic.twitter.com/y4yLbWJLsK — Barham Salih (@BarhamSalih) October 5, 2018

وفازت مراد الجمعة بالجائزة، مناصفة مع دينيس مكويغي، الطبيب النسائي الذي يعالج ضحايا الاغتصاب في جمهورية الكونغو الديموقراطية.