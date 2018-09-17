الرئيس اللبناني يعتذر من أمير الكويت.. هل انتهت الأزمة؟

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يعتذر فيه عن "تطاول وإساءة من قبل أحد الإعلاميين عبر إحدى القنوات اللبنانية"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكانت أزمة بين البلدين قد اندلعت عقب تصريحات للإعلامي اللبناني سالم زهران خلال حلقة على قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله يوم 13 أيلول/سبتمبر.

وأثارت تصريحات زهران ردود فعل مستنكرة في لبنان والكويت، وكانت البداية مع السفير الكويتي الذي أبدى انزعاجه من التصريحات في مقابلة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مؤكدا في الوقت نفسه على قوة العلاقات بين البلدين.

وأعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان له عن رفضه أي إساءة للكويت وأميرها، فيما كشفت صحيفة النهار عن إيعاز بري بعدم استقبال زهران بقصر التينة، مقر رئاسة مجلس النواب.

وكلف النائب العام اللبناني القاضي سمير حمود بتفريغ مضمون المقابلة التي أجراها زهران على قناة المنار، وذلك تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني.

من ناحيته، غرد زهران عبر حسابه الرسمي على تويتر واصفا ما حدث بالعاصفة المفتعلة، وأضاف "نقول أرشيفنا موجود، ويمكنكم مراجعته، وهو يفيض محبة وتقديرا".