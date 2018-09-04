الرئيس المتلفز.. بوتين يلجأ لـ'عبادة الشخصية'

في مطلع الأسبوع الجاري، أذاع التلفزيون الحكومي الروسي حلقة أولى من برنامج جديد يدعى "موسكو. الكرملين. بوتين"، ليثير على الفور عاصفة من السخرية والانتقادات.

البرنامج يتناول في ساعة جدول العمل المزدحم للرئيس الروسي وما يبدو وأنه حب بوتين للتفاعل مع المواطنين، بالإضافة لكيفية حفاظه على "جسد رائع".

محطة "روسيا 24" الحكومية قالت في عرض ترويجي إن البرنامج سيكون أسبوعيا وسيقدمه المذيع المقرب من الكرملين فلاديمير سولويوف، الذي سبق له إنتاج أفلام وثائقية "تتملق بوتين" حسبما وصفته "إذاعة أوروبا الحرة" في تقرير الاثنين.

البرنامج الجديد يأتي بعد أن أظهرت استطلاعات رأي تراجع الثقة في بوتين في الأشهر الأخيرة في ظل خطة حكومية مثيرة للجدل حول رفع سن التقاعد وإصلاح نظام المعاشات وهي الخطة التي أعلن بوتين موافقته عليها في خطاب متلفز الأسبوع الماضي مع بعض التنازلات عن الشكل الأصلي للخطة التي نوقشت في البرلمان.

"شخص إنساني"

في الحلقة الأولى من البرنامج نشاهد المتحدث باسم بوتين دميتري بسكوف الذي يصف رئيسه بأنه مهووس باللياقة البدنية وأنه يمارس السباحة لمسافة كيلومتر يوميا عندما يسمح له جدوله بذلك.

يعرض البرنامج تقريرا عن الرئيس الروسي، يعلق عليه سولويوف قائلا إنه من الواضح أن بوتين "يحب الأطفال ... لديه سلوك إنساني للغاية وحقيقي تجاه الأطفال. لا يمكنك تزييف ذلك".

ويرد بسكوف على مقدم البرنامج قائلا "بوتين لا يحب الأطفال فقط. هو يحب الناس بشكل عام ... هو شخص إنساني للغاية".

ويشير سولويوف إلى أن عبارة "شخص إنساني" ترتبط عادة بمؤسس الاتحاد السوفييتي فلاديمير لينين.

الطيران وسط عاصفة

في أحد مقاطع الحلقة يتم استعراض زيارة قام بها بوتين لمركز للأطفال الموهوبين في مدينة سوتشي، ويقول سولويوف تعليقا على الزيارة إن بوتين "اضطر للطيران وسط عاصفة" ليصل إلى هناك.

ويمضي المقطع إلى حديث مع بعض هؤلاء الأطفال الموهوبين رياضيا وعلميا وفنيا، ويسأل أحدهم الرئيس الروسي عما يلهمه ليرد بوتين "نجاح البلد".

وقبيل نهاية الحلقة يفي سولويوف بوعد للمشاهدين بالكشف عن "أسرار لياقة الرئيس البدنية، ولماذا هو في حالة بدنية رائعة".

ويعرض البرنامج مقاطع من رحلة بوتين إلى جمهورية توفا، التي تتمتع بحكم ذاتي في روسيا، وفيها يمارس بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو ورئيس جهاز الأمن الفدرالي أليكساندر بورتنيكوف رياضة المشي والتسلق.

وتظهر مقاطع من الحلقة بوتين وهو يراقب المسؤولين الحكوميين ويتأكد من أدائهم لمهامهم.

عبادة الشخصية

البرنامج تعرض لانتقادات حادة منها ما قاله أحد المدونين عبر "تويتر" من أن البرنامج يمثل محاولة لخلق نوع من "عبادة الشخصية" يتضاءل بالمقارنة معها ما كان يحدث إبان حكم الزعيم السوفييتي الأسبق جوزيف ستالين.

مدون آخر أبدى استياء من تناول البرنامج المكثف لموضوع لياقة الرئيس الروسي البدنية وتساءل عما إذا كان على المشاهدين تحمل الحديث عن هذا في كل حلقة.

وفي مقال رأي، قال الصحافي دميتري كوزيليف نائب رئيس تحرير موقع "زناك" الإخباري إن "الأنماط الإعلامية التي نجحت في عهدي لينين وستالين بدأت بالفعل في إثارة الضيق والسخرية لدى الروس منذ عهد (الزعيم السوفييتي ليونيد) بريجنيف".

وأضاف "من الصعب تخيل أن حتى أكثر الشرائح محافظة في روسيا ستأخذ هذه الروايات بجدية في عام 2018 وفي زمن الإنترنت والتصيد الرقمي والسخرية واسعة الانتشار".