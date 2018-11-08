الرئيس اليمني يعين وزيرا جديدا للدفاع

عين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأربعاء الفريق الركن محمد المقدشي وزيرا جديدا للدفاع خلفا للواء محمود الصبيحي الذي يحتجزه الحوثيون منذ نحو ثلاثة أعوام.

وقالت وكالة سبأ اليمنية الرسمية للأنباء إن هادي عين أيضا عبد الله النخعي رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة، و طاهر علي عيضة العقيلي مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان المقدشي يشغل قبل ذلك منصب مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما شغل اللواء النخعي منصب قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي.

وظل منصب وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا شاغرا، منذ اعتقال الحوثيين وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوبي اليمن في آذار/مارس 2015.