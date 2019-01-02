الرئيس ترامب يتعهد بحماية الأكراد في سوريا

أكد الرئيس دونالد ترامب الأربعاء أن القوات الأميركية ستنسحب من سوريا "عبر فترة من الزمن".

وشدد الرئيس ترامب على أنه لم يحدد مدة أربعة أشهر للانسحاب من سوريا.

وأضاف خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تريد حماية حلفائها الأكراد حتى مع سحب قواتها من هناك.

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المتحدث باسم البنتاغون الكوماندر شون روبرتسون، قال الأربعاء إن وزارة الدفاع الأميركية لم تحدد يوما أي موعد ثابت لسحب القوات الأميركية من سوريا، وبالتالي فإن الأمر قد يتطلب "وقتا معينا وغير محدد".

وأوضح روبرتسون، ردا على سؤال لـ "الحرة" عبر الهاتف، أن سحب القوات الأميركية ليس مرتبطا باستحقاق ثابت، لا بأسابيع ولا بأشهر.

وعما إذا كان موقف البنتاغون ذلك يعكس تحولا أو تراجعا في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، رفض روبرتسون استخدام مثل هذه التوصيفات، مشددا على أن البنتاغون لم يعلن قط موعدا زمنيا لسحب القوات من الأراضي السورية.