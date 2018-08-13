ترامب يوقع ميزانية الدفاع

وقع الرئيس دونالد ترامب الاثنين قانون موازنة الدفاع التي تبلغ 716 مليار دولار، وقال إنه يعد الأكبر في التاريخ الحديث.

وأشار الرئيس الأميركي خلال كلمة أمام جنود وقادة عسكريين في قاعدة فورت درم بنيويورك، إلى إن القانون "يشكل أهم استثمار في جيشنا ومقاتلينا في التاريخ الحديث".

وتابع: "سنعمل على تقوية جيشنا كما لم يحدث من قبل"، مستعرضا بعض التفاصيل التي تشمل "أفضل وأحدث المعدات" بما فيها مئات الدبابات والعربات المقاتلة وآلاف السيارات التكتيكية وعشرات المروحيات العسكرية والطائرات والسفن الحربية.

وتحدث ترامب عن تمويل الترسانة النووية التي يجري تحديثها.

شاهد كلمة الرئيس ترامب في الفيديو التالي: