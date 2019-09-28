الرجاء المغربي يتأهل لدور مجموعات "أبطال إفريقيا"

حجز الرجاء البيضاوي المغربي بطاقته إلى دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بتعادله مع ضيفه النصر الليبي بهدف لهدف، السبت، في الدار البيضاء في إياب الدور الثاني.

وكان الرجاء البيضاوي البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه محسن متولي في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة على يمين الحارس عبد الرحمن الرعد.

وأدرك الفريق الليبي التعادل عبر الكاميروني جونيور فيغونغانغ في الدقيقة 23 مستغلا خطأ فادحا للمدافع عبد الرحيم الشاكير في إعادة الكرة إلى حارس مرماه أنس الزنيتي فخطفها وراوغ الأخير وتابعها داخل المرمى الخالي.

وأهدر الفريق الليبي ركلة جزاء إثر إعاقة شرف الدين عطية داخل المنطقة من المدافع بدر بانون فانبرى لها بنفسه لكن الحارس الزنيتي تصدى لها قبل أن يشتتها الدفاع (34).

وكان الرجاء البيضاوي، حامل لقب المسابقة ثلاث مرات، فاز بثلاثة أهداف لهدف ذهابا على ملعب بتروسبورت في القاهرة.