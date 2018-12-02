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رياضة

الرجاء بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية

جماهير نادي الرجاء الرياضي

توج فريق الرجاء الرياضي المغربي الأحد ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على الرغم من خسارته في مباراة الإياب أمام فيتا كلوب الكونغولي في كنشاسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقدم الرجاء أولا عبر عبد الإله الحافيظي في الدقيقة 21، لكن النادي الكونغولي سجل ثلاثة أهداف متتالية عبر ماكوسو في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وماكوكو ونغوما في الدقيقتين 71 و 74.

واستفاد الرجاء من فوزه بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي جرت الأحد الماضي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز فيها فريق مغربي باللقب بعد الجيش الملكي في 2005، والفتح الرباطي في 2010، والمغرب الفاسي في 2011.

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