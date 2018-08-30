'الرجل الأول' يأخذ المشاهدين لسطح القمر

كان نيل آرمسترونغ أول من يطأ بقدمه سطح القمر في لحظة تاريخية أحياها الممثل الكندي رايان جوسلينغ في فيلم "الرجل الأول" (فيرست مان) الذي عرض في افتتاح مهرجان البندقية السينمائي. لكن المخرج داميان تشازيل، مخرج فيلم "لا لا لاند" الحائز على جائزة أوسكار، نقل المشاهد إلى أعماق أبعد من هذه اللحظة الملحمية التي قال فيها آرمسترونغ "هذه خطوة واحدة صغيرة لرجل، لكنها قفزة عملاقة للبشرية"، عندما حاول أن يكشف عن شعور المرء حين يترك العالم خلفه وهو يعرف أنه ربما لن يعود.

تبدأ أحداث الفيلم في عام 1961 والولايات المتحدة تسعى إلى أن تلحق بالاتحاد السوفيتي في سباق الفضاء، وتنتهي مع الهبوط على سطح القمر عام 1969. وبين البداية والنهاية يتناول الفيلم الكثير من الأزمات الشخصية والمهنية لآرمسترونغ. وقال تشازيل "هذه قصة عالقة بين القمر وحوض المطبخ". فعند حوض المطبخ تقف جانيت زوجة آرمسترونغ التي تلعب دورها الممثلة كلير فوي، وتقول لصديقتها إنها تزوجت من مهندس طيران لأنها أرادت "حياة طبيعية"، لكنها وجدت نفسها ترعى أسرة في ظروف غير طبيعية. وتتعارض بساطة تفاصيل الحياة الدنيوية بشدة مع جسامة مهمة الفضاء. ويتلقى آرمسترونغ نبأ اختياره على رأس فريق مهمة "أبولو 11" وهو في مرحاض العمل. وحينما يبلغ ابنه بأنه ذاهب إلى القمر، يسأله الابن إن كان بإمكانه أن يلعب في الحديقة.