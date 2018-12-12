'الرسم المسيء'.. إفراج بكفالة عن إعلاميين أردنيين

وافق المدعي العام بعمان الأربعاء على الإفراج بكفالة عن ناشر موقع إخباري أردني ومحررة في الموقع بعد يومين على توقيفهما على خلفية نشر رسم اعتبرت "مسيئا" للسيد المسيح، وأثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "مدعي عام عمان وافق اليوم (الأربعاء) على إخلاء سبيل الإعلامي محمد الوكيل ناشر موقع الوكيل الإخباري ومحررة الموقع الصحفية المتدربة غدير ربيحات بكفالة".

وأضاف أن "طلب التكفيل تقدم به ثلاثة نواب هم طارق خوري ووصفي حداد وهيثم زيادين".

وأوضح أن "مجلس رؤساء الكنائس في الأردن تقدم هو الآخر لمدعي عام عمان بمذكرة تسامح ومحبة حول هذا الموضوع".

وبحسب المصدر فقد "تم تسجيل أكثر من 200 شكوى ضد الوكيل من مواطنين أردنيين في محافظات عمان والسلط والكرك خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وكان مدعي عام عمان قرر الاثنين توقيف الوكيل وربيحات للتحقيق بتهمة "إثارة النعرات الطائفية التي تتراوح عقوبتها في حال الإدانة السجن ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

كما وجهت لهما تهمتي "إهانة الشعور والمعتقد الديني" و"مخالفة قانون المطبوعات والنشر بالإساءة لأحد الأديان".

وكان موقع "الوكيل الإخباري" نشر قبل أيام على صفحته لوحة العشاء الأخير للفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي تم التلاعب فيها بحيث يظهر الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه يقف خلف المسيح وهو يؤدي حركته الشهيرة برش الملح على العشاء المقدم أمام المسيح.

وللوحة العشاء الأخير رمزية مقدسة في الإيمان المسيحي.

وكان الوكيل، الذي يقدم برامج لعدة محطات إذاعية، رفع الصورة وقدم اعتذارا مسجلا عن الصورة المنشورة، مشيرا إلى أن إحدى المحررات المتدربات وقعت في "خطأ" غير مقصود عبر نشر هذه الصورة وذلك قبل استدعائه من قبل وحدة "الجرائم الالكترونية" في الأمن العام.