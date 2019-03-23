الروبوتات تجتاح ستوديو 'الحرة'

لا يمر عام من دون ثورة تكنولوجية جديدة، دأبت على المساهمة في تحسين جودة حياة البشر في مجالات مختلفة.

وفي مقال نشرته مجلة معهد ماساتشوستس للتنقية "ام.آي.تي تكنولوجي ريفيو"، توقع مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، أن يشهد العالم في 2019 عشرة اختراقات تقنية قال إنها ستغير العالم!

توقعات غيتس تصدرتها براعة الروبوتات وقدرتها على تعلم طريقة التعامل مع أشياء غريبة من تلقاء نفسها. ويمكن لروبوتات الذكاء الاصطناعي البرمجية اليوم أن تتغلب على البشر في كافة الألعاب الرقمية الموجودة.

وبتصاميم متقدمة في مجالي الانشطار والانصهار النوويين، أصبحت موجة جديدة من الطاقة النووية أقرب إلى الواقع أكثر من أي وقت. وتكمن الأهمية في أنها ستصبح مصدر طاقة أقل تكلفة وأكثر أمانا، فضلا عن المساهمة في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

صائد غازات ثاني أكسيد الكربون يعتبر تقنية طموحة لامتصاص الغاز الملوث للهواء. وحسب اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، فإن العالم بحاجة لإزالة ما يصل إلى تريليون طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي خلال القرن الجاري.

المخطط الكهربائي للقلب على المعصم يعتبر أحد الاختراقات التقنية القادمة لمساعدة مرضى القلب، وفق بيل غيتس. فجعل اختبارات القلب المعقدة متاحة بضغطة زر يسهل مهمة التحذير المبكر.

أليكسا وسيري وغيرهما من أجهزة الذكاء الاصطناعي الصوتية تعتبر نوعا من المساعد الرقمي الصوتي الذكي الذي يتوقع أن يشهد الرقمي تطورات جديدة في معالجة اللغة الطبيعية بطريقة تجعل أنظمة المساعدة الرقمية قادرة، ليس على تلقي الأوامر الصوتية فحسب، بل إجراء حوار أيضا.

الاختراقات التقنية المتوقعة، وفق غيتس، تشمل أيضا ثورة في مجالات طبية، مثل اختبار دم بسيط، لتنبؤ ما إذا كانت المرأة الحامل معرضة لخطر الولادة قبل الأوان، التي تعتبر سببا رئيسا لوفاة الأطفال دون سن الخامسة. وتشير الإحصائيات إلى أن خمسة عشر مليون طفل خدج يولدون في العالم سنويا.

ومن بين الاختراقات التقنية، لقاح متخصص للسرطان يحفز جهاز المناعة في الجسم لاستهداف الخلايا الخبيثة فقط. اللقاح الذي يوشك العلماء على طرحه في السوق، يقوم على تنشيط نظام المناعة الطبيعية للتعرف على الورم من خلال طفراته الوراثية الفريدة، ما يعني إمكانية القضاء على السرطان من دون إلحاق الضرر بالخلايا السليمة.

كما نجد في الاختراقات التقنية طبيا جهازا على شكل "حبة دواء" يمكن ابتلاعه لتصوير الجهاز الهضمي وحتى أخذ الخزعات من دون الحاجة إلى تخدير الجسم.

وحسب الأطباء، فإن هذا الاكتشاف سيسهم في الحد من الأمراض التي تمنع بعض الأطفال في الدول الفقيرة من النمو بطريقة طبيعية.

قائمة الاحتراقات التقنية تشمل أيضا البرغر الخالي من اللحوم؛ وهو عبارة عن بدائل مختبرية ونباتية تضاهي في مذاقها وقيمتها الغذائية للحوم الحقيقية. ويتوقع العلماء أن ينجح البيرغر البديل للحوم في الحد من الانبعاثات الناجمة عن صناعة الأغذية بدرجة كبيرة.

وفي المرتبة العاشرة، نجد نظام الصرف الصحي من دون شبكات صرف صحي. ووفقا للاختراقات التي ذكرها بيل غيتس، فإن المرحاض سيكون قائما من دون الحاجة إلى ماء، وقادرا على تحويل الفضلات البشرية إلى سماد. كما يمكن للنظام معالجة الأمراض والظروف المعيشية السيئة في كثير من دول العالم النامي.