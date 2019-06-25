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التحالف بقيادة السعودية يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين

بعد سقوط الصاروخ على صالة القدوم في مطار أبها في 12 يونيو

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة الحوثيين كانت تستهدف منطقة سكنية جنوب المملكة الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان إن الحوثيين أطلقوا الطائرة المسيّرة "باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط"، التي تضم قواعد جوية رئيسية تستخدم في الحملة الجوية للتحالف.

ولم يذكر المتحدث في البيان الذي نشرته وسائل إعلام سعودية وقوع أضرار أو إصابات.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق شن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت "مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية بمطاري أبها وجيزان"، لكن التحالف لم يؤكد حصول هذه الهجمات.

وصعّد الحوثيون الذين يواجهون قصفا متواصلا من قوات التحالف منذ مارس 2015 تسبب بسقوط عدد كبير من القتلى المدنيين، هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة.

وقال التحالف إن هجوما استهدف مطار أبها المدني أسفر عن مقتل مواطن سوري وجرح 21 آخرين الأحد.

وفي 12 يونيو أسفر هجوم صاروخي للمتمردين على مطار أبها عن إصابة 26 مدنيا، وتعهد التحالف برد حازم.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذا الهجوم باعتباره "جريمة حرب" واضحة.

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