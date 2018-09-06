الرياض: مقتل مدرب أميركي وإصابة طيار سعودي إثر تحطم طائرة تدريب

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي الخميس مقتل مدرب أميركي وإصابة طيار سعودي في تحطم طائرة عمودية خلال تدريبات في مطار خشم العان في الرياض.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحادث وقع خلال "التدريب التحويلي المعتاد"، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز AH6i.

وأعلنت مقتل المدرب الأميركي وإصابة المتدرب الملازم أول طيار هشام بن عبد العزيز آل الشيخ، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج في المستشفى وأن حالته مستقرة.

بيان بخصوص سقوط طائرة تدريب صباح اليوم . pic.twitter.com/WLBR2VXnTA — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) September 6, 2018

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث، فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب الأميركي بعد.