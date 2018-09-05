الريال الإيراني يواصل النزيف

قالت مواقع إلكترونية معنية بأسعار الصرف إن الريال الإيراني واصل هبوطه الأربعاء ليسجل مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 147 ألف ريال للدولار.

وقال موقع بونباست الذي يرصد أسعار الصرف في السوق غير الرسمية إنه جرى عرض الدولار بسعر 146 ألفا و500 ريال الأربعاء مقارنة مع نحو 138 ألف ريال الثلاثاء.

وأشار موقع بازار360 إلى أن السعر يبلغ 146 ألفا و500 ريال للدولار، بينما أشار موقع إلكتروني آخر إلى سعر قدره 144 ألفا

وتشهد العملة الإيرانية تراجعا مستمرا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.