الريال يتصدر الليغا الإسبانية بعد تخطي أوساسونا

اعتلى ريال مدريد، بتشكيلة احتياطية، صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الصريح، الأربعاء، على ضيفه أوساسونا بهدفين من دون مقابل، في فوز هو الثالث على التوالي للفريق الملكي.

واستفاد الريال من تعادل أتلتيك بلباو مع ليغانيس بهدف لمثله وغرناطة مع بلد الوليد بالنتيجة ذاتها، ليتصدر الترتيب.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الفائز على مضيفه مايوركا بهدفين لصفر، ونقطتين عن أتلتيك بلباو.

وكان الريال قد تعرض لخسارة موجعة أمام باريس سان جرمان الفرنسي، بنتيجة تلاث أهداف لصفر، في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، قبل أن يلتقط أنفاسه بتخطي إشبيلية (1-صفر) في الدوري.

وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان تغييرات على تشكيلته الأساسية، فأجلس المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، ولاعب الوسط الهجومي الدولي البلجيكي ادين هازار ومواطنه حارس المرمى تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء.

واعتمد زيدان على ألفونس أريولا المعار من باريس سان جرمان، فيما لعب المباراة بدفاع تألف من الظهيرين الأيمن ألفارو أودريوسولا والأيسر ناتشو وقلبي الدفاع سيرخيو راموس والبرازيلي إيدر ميليتاو.

وافتتح فينيسيوس رصيده التسجيلي هذا الموسم لصالح الريال في الدقيقة 36، قبل أن يضيف البرازيلي رودريغو، بعد 39 ثانية من دخوله بديلا لمواطنه فينيسيوس، الهدف الثاني للفريق الملكي من تسديدة على يسار الحارس في الدقيقة 72، ويقضي على آمال الضيوف.

يذكر أن مدرب ريال مدريد، قال قبل اللقاء إن تركيزه ينصب على استخلاص الأفضل من لاعبي الفريق، وأنه غير عابئ بالانتقادات على خلفية النتائج لا سيما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.