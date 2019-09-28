الريال يتعادل مع أتلتيكو ويبقى بصدارة الدوري الإسباني

انتهى السبت ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر.

اللقاء الذي جرى على أرضية ميدان أتلتيكو، واندا متروبوليتانو، لم يشهد فرصا كثيرة لأصحاب الأرض "الذين أغلقوا المساحات جيدا" على حد وصف سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد.

وفي تصريح له بعد صافرة النهاية قال راموس "حاولنا حصد النقاط الثلاث لكننا لم نفلح بسبب الدفاع المستميت للخصم".

وتابع "أتليتيكو أحسن غلق المساحات، ورغم فرصة كريم بن زيمة السانحة لم نستطع تحقيق التقدم".

حارس أتليتيكو مدريد تيبو كورتوا، قال من جانبه إن "الفريقين لم يحاولا المغامرة، لأن نقاط لقاء اليوم ثمينة جدا، وأن التعادل مستحق"، وفق قوله.

يذكر أن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، لم يسجل أي هزيمة منذ بداية الموسم، في حين خسر أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث وراء الوصيف فريق غرناطة، مباراة واحدة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تخطى الفريقان أزمة نتائج حقيقية عانيا منها لفترة قصيرة في مسابقتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

واستعاد كل منهما توازنه، خصوصا النادي الملكي، بفوزين متتاليين عقب الخسارة المدوية أمام باريس سان جرمان الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة في المسابقة القارية العريقة.