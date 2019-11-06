دوري أبطال أوروبا.. الريال يمطر شباك غلطة التركي بسداسية

أمطر ريال مدريد، الأربعاء، شباك ضيفه غلطة سراي التركي بستة أهداف للاشيء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ضمن المجموعة الأولى، فيما ضمن باريس سان جيرمان تأهله للدور ثمن النهائي بعد فوزه على كلوب بروج البلجيكي بهدف لصفر.

وفرض المهاجم البرازيلي الواعد رودريغو نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، فيما سجل كريم بنزيمة هدفين، وسرجيو راموس هدفا من ركلة جزاء.

وقال رودريغو "أنا سعيد جدا، كانت أمسيتي وأتمنى أن أواصل على هذا النهج وأنا سعيد للمجموعة"، مضيفا "لم أكن أتخيل ذلك وربما كنت أتصور أنني أسجل هدفا فقط. يا لها من أمسية".

وفي المجموعة ذاتها، فاز فريق العاصمة الفرنسية سان جيرمان على بروج البلجيكي بهدف لصفر، بعد أن كان فاز عليه في مباراة الذهاب بخمسة أهداف لهدف.

ويلتقي ريال مدريد وضيفه سان جرمان في قمة نارية في الجولة الخامسة في 26 الحالي، إذ يسعى النادي الملكي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13) إلى الثأر لسقوطه المذل بثلاثية نظيفة في باريس في الجولة الأولى، وحجز بطاقته إلى الدور المقبل.

ويتأهل الفريقان اللذان يحتلان المركز الأول والثاني في المجموعة إلى الدور ثمن النهائي، بينما ينتقل الثالث للمشاركة في الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ويخرج الرابع من المنافسة.