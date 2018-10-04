الزعتري لـ'الحرة'.. السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى إدلب

كشف منسق أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في سورية علي الزعتري عن اتفاق جديد لتسهيل عمل المنظمات الإغاثية في الداخل السوري.

وقال الزعتري في مقابلة مع قناة "الحرة" إن الأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق جديد مع الحكومة السورية، وافقت دمشق بموجبه على تسهيل عمل المنظمات الإغاثية، بما في ذلك الموافقة على عبور المساعدات الى إدلب من داخل سورية.

وأكد الزعتري أن الاتفاق تم في نيويورك بين نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للعمليات الإنسانية مارك لوكوك، خلال أعمال الجمعية العامة.

وأشار إلى أهمية الاتفاق الذي سيعزز قدرة المنظمات الإنسانية على العمل في إدلب التي تصلها المساعدات الآن عبر طريق وحيد هو معبر حدودي بين تركيا وسورية.

وأفاد المنسق الأممي أن موعد بدء تطبيق الاتفاق مرهون بتطبيق الاتفاق الروسي التركي، وبموافقة كل الأطراف المعنيين بالوضع في إدلب.