الزواج المدني في لبنان.. هل تنجح ريا الحسن؟

اضطر كل من نضال درويش وخلود سكرية عام 2013 إلى شطب مذهبيهما من السجلات ليتمكنا من إكمال زواجهما في لبنان. وليس ثمة قانون للزواج المدني في لبنان. خلود ونضال المسلمان ولكن من مذهبين مختلفين، أرادا تحدي هذا الحظر، فأقدمها على شطب مذهبيهما من سجل النفوس، وبهذا كانا رائدين في قضية الزواج المدني داخل لبنان. وحذت فاطمة المسلمة حذو خلود فارتبطت بجان المسيحي بزواج مدني، بعد أن شطبا طائفتيهما من سجل النفوس، لكنهما تعرضا لكثير من الضغوط الأسرية.

ومنذ أن أعلنت وزيرة الداخلية الجديدة ريا الحسن أنها تعتقد شخصيا بضرورة أن يكون هناك إطار للزواج المدني"، وأنها ستسعى لفتح باب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وبدعم من رئيس الحكومة"، انقسم اللبنانيون حول الزواج المدني وتسارعت ردود فعل المؤسسات الدينية، من مختلف الطوائف. ودشن المؤيدون هاشتاغات من بينها #الزواج_المدني و#نعم_للزواج_المدني، دشن استخدم آخرون هاشتاغ #ضد_الزواج_المدني. ولا يجوز إتمام الزواج المدني بين شخصين من ديانتين أو طائفتين مختلفتين داخل لبنان لكن يتم الاعتراف به إذا تم خارج الأراضي اللبنانية، ولذا يلجأ كثير من الراغبين من ديانتين أو طائفتين مختلفتين بالزواج إلى إجرائه في قبرص المجاورة. وتنظم كل طائفة من طوائف لبنان الـ18 أحوال أفرادها الشخصية. وغالبا ما يتعرض الراغبون بالزواج من مذهبين مختلفين لضغوط اجتماعية. ورغم ذلك، تكثر الزيجات العابرة للدين أو الطائفة. ويثير موضوع الزواج المدني جدلا واسعا في لبنان حيث تحظى الطوائف والمذاهب الدينية المختلفة بسلطة صارمة في قضايا الاحوال الشخصية. وكان رئيس الجمهورية الأسبق إلياس الهراوي طرح في العام 1998 إقرار قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه إلى الإقرار بسبب حملة شرسة شنت عليه لاسيما من المرجعيات الدينية. فهل تنجح هذه المرة وزيرة الداخلية في تحقيق ما يصبو إليه مدافعون عن الحريات في لبنان؟ دار الفتوى جددت رفضها للزواج المدني، على أساس أنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني​.

ويبدو أن رئيس الوزراء يؤيد هذه الخطوة، حسب وزيرة الداخلية، لكن صحيفة النهار أشارت إلى أنه يعترف بأن المسألة في حاجة إلى مراحل زمنية في مجتمع طائفي معقد.​ وشارك في النقاش كثير من السياسيين والشخصيات العامة الذين أيد كثير منهم الخطوة.