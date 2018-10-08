الزواج في مصر: أدنى معدل في عشر سنوات

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن تراجع الزواج في مصر إلى أقل معدل منذ 2008.

وجاء في التقرير أن معدل الزواج في 2017 بلغ 9،6 حالة زواج لكل ألف من السكان (912 ألف عقد زواج جديد).

وفي 2008، بلغ معدل الزواج 8،8 حالة زواج لكل ألف من السكان (660 ألف عقد زواج جديد). وهو أقل رقم في السنوات العشر الأخيرة.

أما أقل معدل زواج في مصر فقد تم تسجيله في 2001 عندما بلغ 7 حالات زواج لكل ألف من السكان. ويشمل هذا 33 عاما رصد فيها الجهاز معدلات الزواج.

وفيما يخص الطلاق فقد بلغ معدله 2،1 حالة طلاق لكل ألف من السكان (198 ألفا) في 2017.

يذكر أن تعداد سكان مصر في عام 2008 بلغ نحو 78 مليون نسمة، فيما بلغ في 2017 نحو 98 مليون نسمة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وكان الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، قد أوضح لـ "موقع الحرة" أن السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج اقتصادي أولا تليه أسباب سياسية، "فضلا عن تزايد طرق التفريغ الجنسي".

وأضاف حسن لـ"موقع الحرة" أن الشاب المصري "كلما ادخر جزءا من أمواله التي يجنيها من عمله ويهم بالزواج كلما يجد أن الأسعار تضاعفت فيتراجع عن الفكرة، حتى أن الأسر أصبحت غير قادرة على مساعدة أبنائها مثلما كان يحدث في الماضي لأنها اقتطعت من مدخراتها في الفترة الماضية لمواجهة غلاء الأسعار، ومدخراتها أصبحت لا تكفي".

ورغم انخفاض معدل الزواج في مصر، يظل من الأعلى عالميا.