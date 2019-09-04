بريانكا تشوبرا وزوجها نيك جوناس الثنائي الأكثر أناقة

نالت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا وزوجها نجم البوب الأميركي نيك جوناس لقب الثنائي الأكثر أناقة في 2019 من مجلة "بيبول"، وهي أول مرة في تاريخ المجلة يتقاسم فيها زوجان هذا اللقب.

وتصدرت تشوبرا، 37 عاما، التي كانت ملكة جمال العالم وحققت شهرة في هوليوود وبوليوود، وجوناس، 26 عاما، القائمة السنوية للمشاهير الأكثر أناقة التي تصدرها المجلة.

وشملت قائمة هذا العام الممثل بيلي بورتر وبطلة التنس سيرينا وليامز، بالإضافة إلى رائدات عالم الأناقة مثل جنيفر لوبيز وليدي غاغا وسيلين ديون.

وقالت أندريا لافينثال مديرة قسم الأناقة والجمال في المجلة لرويترز: "هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يكون فيها رجل أو زوجان في قائمة المراكز العشرة الأولى ناهيك عن حصولهما على لقب الأكثر أناقة، لكننا شعرنا بأنهما يستحقانه".

وتزوجت تشوبرا من جوناس في نيودلهي في ديسمبر عام 2018 ليصبحا من أشهر الأزواج في العالم.