حكايات 'ساحر الفيزياء'

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة" في أحد أيام عام 2014 كان محمد خليل يشرح لشقيق زوجته محمد عبد العاطي صاحب الثمانية أعوام درسا حول الهواء في المنهج الدراسي في مادة العلوم، فطلب عبد العاطي أن يرى التجربة بشكل عملي لعدم وجود مخبر في المدرسة. أحضر خليل كوبا ممتلئا بالماء وورقة، وقام بتجربة "اقلب الكوب" بدون أن تقع المياه على الأرض، فقام الطفل محمد بدوره بعمل التجربة أمام أصدقائه الذين أحضرهم إليه وطلبوا منه تجارب أخرى. أصدقاؤه أخبروا أصدقاءهم، "كل هذا في نفس اليوم، وفي نهاية اليوم كنت نجما ولقبوني بالساحر"، يقول خليل لموقع الحرة. كرر خليل العرض في منزل مجاور وحضر العرض عدد من الأمهات وطلبن منه برنامجا مكتوبا فقام بتنفيذ ملف باور بوينت (عروض تقديمية) من 60 صفحة، وصل اليوم إلى أكثر من 500 صفحة.

​"مغامرات الأستاذ فكري" دروس وتجارب عديدة يتيحها خليل في كتابه المنشور عبر الإنترنت بالصور والخطوات، إضافة إلى عدد كبير من الفيديوهات على يوتيوب وفيسبوك، فضلا عن كتابته مسلسلا دراميا بعنوان "مغامرات الأستاذ فكري". وتفتقد معظم المدارس المصرية لأبسط الإمكانات الفنية أو التقنية، بل تفتقد أحيانا حتى للمقاعد التي يجلس عليها الطلاب، وتعتمد المناهج على الحفظ بدون أي تجارب. وحسب سماح والدة عبد الله وعمر محمد السيد 12 و14 عاما اللذين أصبحا مرتبطين بصاحب حكايات الفيزياء، فإن "كل الأطفال يحبون العلوم بالفطرة لكن عندما يدرسونها في المدارس عن طريق حفظ تعريفات وما شابه، تصبح ثقيلة عليهم". ما فعله خليل مع ابني سماح أنهما ارتبطا بالكيمياء والفيزياء وأصبح لديهما الشغف لمعرفة الأصل العلمي للتجربة التي ينفذها معهم، مشيرة إلى أن أولادها يطلقون عليه لقب "ساحر الفيزياء".

​"علوم الفقراء" بكيس بالونات وأربع بيضات وصابون سائل، من الممكن أن تصنع ورشة عمل من خلال أكثر من 15 تجربة مختلفة تعلم فيها أطفالك درسا ممتعا حول الضغط الجوي والكثافة ومركز الثقل والكهرباء الساكنة.

بهذه الأفكار والأدوات البسيطة يعلم خليل الأطفال سواء كانوا فقراء أم أغنياء، "أنا أحب العلوم وكنت أريد أن أكون مثل عالم الفيزياء علي مصطفى مشرفة، وكنت متفوقا في الدراسة ولكن التفوق انقلب إلى نكد، إلا أن حب العلوم والتعلم استمر وتحول لبرنامج تبسيط علوم". ويشير خليل إلى أنه لم يكمل دراسته في كلية العلوم. ما شجع خليل على الاستمرار هم الأطفال أنفسهم بسبب المواقف التي أحدثت تغييرا في حياتهم، "مثلا فتاة لم تكن تتحدث مع أي شخص أبدا، وجدوها مرة تجلس معي تركز ومتحمسة للتجارب وبدأت في مناقشتي، ومواقف أخرى كثيرة تلقيت على إثرها الكثير من الاتصالات من أسر الأطفال ليبلغوني بالتغير الذي طرأ على حياة أولادهم".

​ابني يريد أن يصبح مخترعا! "كانا يعودان من المدرسة يلعبان بالألعاب أو العجلة، الآن يعودان ليقوما بتنفيذ بعض التجارب العلمية"، تتحدث سناء عن الفرق الذي حدث لطفليها غالي ومريم، بسبب "حكايات الفيزياء" لـ"موقع الحرة"، مشيرة إلى أن ابنها يتمنى أن يصبح مخترعا. سمعت سناء عن صاحب حكايات الفيزياء منذ سنتين من حضانة، وانبهر ابناها بطريقة خليل في تعليم الأطفال مسائل علمية "كانت صعبة على الكبار، الحكايات والتجارب فتحت مخهم، وأشعر بفرق رهيب حدث لعقلهم". يقول خليل "الجميل بالنسبة لي هي الورش مع الأطفال في الحضانة والمكتبات وردود الفعل والحب الذي يجعلك متحمسا للاستمرار، هناك أطفال يعانقونني من الفرح وأطفال لا يأتون للمركز إﻻ من أجل حكايات الفيزياء".

​قيمة التفكير "التفكير والتفكر والتفاعل والإنتاجية".. هذه هي القيم التي يحاول خليل أن يغرسها في الأطفال بحسب قوله. "منهجية حكايات الفيزياء ليست بالاعتماد فقط على التجارب ولكن غرس قيم التفكر وتشغيل العقل في كل ما يحيط بنا من خلال الاستمتاع والتجربة، لذا تكون البداية أننا سنلعب فيزياء، وماذا تعني الفيزياء، وهكذا فالعصف الذهني هام لتشغيل العقول في كل شيء بسيط وعادي من حولنا". يضيف "التفكر والإبداع والإنتاجية هي الثمار الأساسية لحكايات الفيزياء، فمن خلال السؤال يأتي التفكير في كل ما حولنا من هواء وماء وخلافه. ومن خلال تحويل كل شيء حولنا إلى تجربة، تضع بذور التفكير في الطالب ليصبح كل شيء فكرة فيأتي الإبداع كمرحلة تالية ثم الإنتاجية". ويتابع خليل أن تجارب مثل "إعداد الجبنة والزبادي وصناعة سيارة ولعبة بسيطة كلها تهدف إلى خلق إنسان منتِج لمحاربة ثقافة الاستهلاك والتسول التي تسيطر على مجتمعنا".