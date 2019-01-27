صور.. السباحة في مياه الدانوب المتجمدة

انضم عدد قياسي من السباحين قاربوا الـ 2000 شخصا من مختلف الأعمار، إلى سباق سنوي لـ 400 متر في نهر الدانوب المتجمد في جنوب ألمانيا السبت، وهو حدث يستقطب كثيرين كل عام منذ انطلاقه قبل 50 سنة.

وارتدى معظم المشاركين زي الغطس المطاطي وخوذات الفايكينغ وغيرها من الأزياء الملونة بينما اكتفى 70 منهم بارتداء ملابس السباحة.

وقال المنظمون إن درجة حرارة نهر الدانوب كانت 3 درجات مئوية.

وعانى 20 سباحا من انخفاض حرارة الجسم وتم سحبهم من الماء.

وقال مايكل مولر إنه كان يرتدي بدلة الغطس في أول عامين من مشاركته في السابق لكنه شارك عاري الصدر خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية.

وقال توماس جيزفيلد إن التجربة كانت مبهجة، وتابع "عندما يعود الجسم إلى طبيعته يبدو الأمر رائعا، ولساعات تشعر بأنك تحلق في الهواء، لا أستطيع أن أصف ذلك حقا".

وقال المنظمون إن 222 مجموعة من 162 منطقة شاركت في السباق هذا العام وشملت منافسين من أماكن بعيدة مثل بولندا وفرنسا وجمهورية التشيك.

المصدر: رويترز