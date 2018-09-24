السبسي: العلاقة بيني وبين حركة النهضة انقطعت

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاثنين إن علاقة التوافق التي تجمعه بحركة النهضة الإسلامية انتهت بعد أن فضلت النهضة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في خطوة قد تفاقم الانقسام السياسي في البلاد.

وإعلان السبسي ينهي فترة توافق بين حزبي نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي، وهما الحزبان الرئيسان في الائتلاف الحاكم.

وقبل خمس سنوات، اتفق الحزبان على تشكيل حكومة تكنوقراط وصياغة دستور حداثي وتنظيم انتخابات حرة عام 2014.

وقال السبسي في حوار بث على تلفزيون الحوار التونسي "انقطعت العلاقة بيني وبين حركة النهضة بسعي منهم بعدما فضلوا تكوين علاقة أخرى مع يوسف الشاهد".

يأتي إعلان السبسي بعد أن رفضت حركة النهضة مطلب حزب نداء تونس الحاكم الذي أسسه السبسي نفسه قبل ست سنوات إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقالت إنه يتعين المحافظة على الاستقرار السياسي.

وأدت مطالبة حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي والمدير التنفيذي لنداء تونس، بإقالة رئيس الحكومة، إلى أزمة سياسية في البلاد.