السبسي: لا أرغب بالترشح للرئاسة مجددا

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت إنه لا يرغب في الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام رغم دعوات حزبه له بالترشح.

وتلقي الاحتجاجات الحاشدة، التي أطاحت الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بظلالها على المشهد في تونس، حيث انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض ترشح السبسي (93 عاما) لولاية ثانية.

ويعطي الدستور التونسي الجديد الذي أقره البرلمان في 2014 الحق لأي رئيس الترشح لولايتين فقط.

السبسي أجاب على دعوات أعضاء حزبه، نداء تونس، في اجتماع بمدينة المنستير بالقول "بكل صراحة أنا لا أرغب في أن أترشح مرة أخرى لأن تونس تزخر بالكفاءات".

ومن المتوقع أن تجري تونس انتخابات برلمانية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم بعدها الانتخابات الرئاسية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان السبسي قد فاز في انتخابات 2014 على منافسه المنصف المرزوقي ليصبح أول رئيس لتونس ينتخب بشكل حر ومباشر.

ويعتبر السبسي الشخصية المهيمنة في تونس منذ انتخابه عام 2014، لكنه فقد نفوذه بشكل كبير منذ تولى يوسف الشاهد منصب رئيس الحكومة التونسية عام 2016.