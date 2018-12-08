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'السترات الصفراء'.. صدامات في باريس

الاحتجاجات تتواصل في العاصمة باريس

وقعت صدامات السبت قرب جادة الشانزيليزيه وسط باريس بين قوات مكافحة الشغب الفرنسية ومحتجين من حركة "السترات الصفراء" الذين خرجوا في تظاهرات جديدة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد مئات المتظاهرين الذين احتشدوا حول منطقة التسوق الراقية وقوس النصر وسط العاصمة الفرنسية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 278 شخصا في باريس قبل ساعات من بدء تظاهرات دعت إليها حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف.

الشرطة تواجدت بكثافة قبل وأثناء المظاهرات
الشرطة تواجدت بكثافة قبل وأثناء المظاهرات

وتم إغلاق المعالم الرئيسية في باريس والمتاجر الكبرى بينما انتشر آلاف من عناصر الشرطة في الشوارع بعدما شهدت العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي أسوأ أعمال شغب منذ عقود.

الشرطة اعتقلت عددا من المشاركين في تظاهرات السترات الصفراء
الشرطة اعتقلت عددا من المشاركين في تظاهرات السترات الصفراء

وقال مصدر مطلع على العملية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تم توقيف 34 شخصا على الأقل لحيازتهم أقنعة ومطارق ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها لمهاجمة الشرطة.

تظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس
تظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إنه لا يتوقع أن يشارك سوى "بضعة آلاف" في تظاهرات باريس التي انضم إليها 8000 شخص في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. لكنه تحدث عن وجود "أفراد يتسمون بالعنف الشديد" بينهم.

أصحاب السترات الصفراء يتجمعون من جديد
أصحاب السترات الصفراء يتجمعون من جديد

وأضاف أن "الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت ولادة وحش خرج عن سيطرة مبتكريه"، في إشارة إلى حركة "السترات الصفراء" التي بدأها فرنسيون من الطبقات المتواضعة تنديدا بسياسة الحكومة الضريبية والاجتماعية، لكن باتت ترفع فيها شتى المطالب والاحتجاجات وآخر المنضمين إليها طلاب المدارس الثانوية.

متظاهرو السترات الصفراء في باريس
متظاهرو السترات الصفراء في باريس

​وتهدد السلطات الفرنسية بعدم التهاون مع الأشخاص الذين يحاولون التسبب بمزيد من الفوضى.

مشهد من تجمعات السترات الصفراء والشرطة
مشهد من تجمعات السترات الصفراء والشرطة

وهزت فرنسا أعمال عنف وقعت نهاية الأسبوع الماضي وشهدت إحراق 200 سيارة وتخريب قوس النصر وزجت بحكومة ماكرون في أسوأ أزمة تواجهها حتى الآن.

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