احتجاجات جديدة للسترات الصفراء

يسعى محتجو "السترات الصفراء" السبت إلى إعطاء زخم جديد لتحركهم المناهض للسياسة المالية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون عبر تظاهرات في أنحاء فرنسا واعتصام قرب برج إيفل وتعبئة للنساء، علما بأنه السبت الـ17 للمظاهرات.

وكان عدد المحتجين 282 ألفا حين أطلقوا تحركهم للمرة الأولى في 17 تشرين الثاني/نوفمبر. وشكل هذا الاستياء الشعبي أسوأ أزمة يواجهها ماكرون منذ انتخابه في عام 2017.

ولكن على مدى أربعة أشهر أخذ عدد المتظاهرين يتراجع حتى أنه كان أقل من 40 ألفا في الثاني من آذار/مارس بينهم أربعة آلاف في باريس.

غير أن المتظاهرين يشككون في هذه الأرقام ويؤكدون أن التعبئة مستمرة قبل أسبوع من انتهاء "النقاش الوطني الكبير" الذي دعت إليه السلطات للاستماع إلى المطالب وتقديم حلول سياسية.

والحدث الأبرز خلال نهاية الأسبوع في باريس سيكون اعتصاما قرب برج إيفل، في موازاة تظاهرات في مدن أخرى وسط مخاوف دائمة من أعمال عنف تخللت التظاهرات السابقة.

ومساء الجمعة، حاول نحو 30 متظاهرا نصب خيم قرب برج إيفل إلا أن قوات الأمن منعتهم.

وأكد منظمو التحرك عبر صفحتهم على فيسبوك "أننا سنبقى في المكان طوال نهاية الأسبوع وما بعد ذلك إذا استدعى الأمر". وكان قادة "السترات الصفراء" قد دعوا إلى هذا الاعتصام.

ويتزامن السبت الـ17 للحركة الاحتجاجية مع اليوم العالمي للمرأة. ودعت نساء "السترات الصفراء" إلى تظاهرة السبت في باريس، وتحديدا اعتبارا من الساعة 11:00 انطلاقا من جادة الشانزيليزيه.