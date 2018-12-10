'السترات الصفراء'.. ماكرون يعلن إجراءات اقتصادية

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بإلغاء رفع الضرائب على معاشات التقاعد التي تقل عن ألفي يورو وبرفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو (113 دولارا) شهريا في كانون الثاني/يناير.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1498 يورو شهريا قبل اقتطاع الضرائب و1185 يورو بعد اقتطاعها.

وقال ماكرون في خطاب متلفز: "سوف نتعامل مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية بإجراءات قوية، بتخفيض الضرائب بشكل أسرع، بإبقاء نفقاتنا تحت السيطرة، ولكن ليس بالعودة إلى الوراء".

وتابع ماكرون أن الغضب لا يبرر أعمال العنف والشعب.

وفي أول رد فعل على تصريحات ماكرون، قالت حركة "السترات الصفراء" إن ما طرحه الرئيس الفرنسي يشكل بداية جيدة، وإنها ستتخذ قرارا نهائيا بشأنه خلال الساعات المقبلة.